Quarantäne-Ende in Deutschland? IHK setzt auf Planbarkeit, Verdi auf individuelle Konzepte

Ab Montag soll die Pflicht zur Quarantäne in Österreich fallen. Bei uns in Deutschland wird in der Politik darüber noch diskutiert. Was das für die Arbeitgeber, aber auch für die Arbeitnehmer bedeutet, ist noch offen. Für den Krisenmanager der IHK Oberfranken, Thomas Zapf, ist die Planbarkeit für die Unternehmen wichtig. Der stellvertretende Bezirksgeschäftsführer der Verdi Oberfranken Ost, Paul Lehmann, setzt im Gespräch mit Radio Euroherz auf individuell abgestimmte Konzepte. Der Fachkräftemangel ließe sich laut Lehmann nicht damit lösen, dass Beschäftigte trotz Corona-Infektion zur Arbeit kommen.