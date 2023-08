Qualifizierter Mietspiegel in Plauen: Stadt kontaktiert Haushalte für Befragung

Der Stadtrat in Plauen hat im vergangenen Jahr beschlossen, einen qualifizierten Mietspiegel für die Stadt erstellen zu lassen. Damit sich die Plauener orientieren können, welche Mieten angemessen sind. Jetzt geht es auch an die Durchführung. Wie es aus dem Rathaus heißt, erstellt die Stadt in Zusammenarbeit mit den Interessensvertretern der Mieter, Vermieter und der hiesigen Wohnungsgenossenschaften aktuell den Mietspiegel. 4.000 zufällig ausgewählte Mieter werden dazu ab heute angeschrieben und aufgefordert an einer Befragung teilzunehmen. Da geht es um Wohnungsausstattung, Mietpreis und Nebenkosten. Die Teilnahme ist verpflichtend, dauert aber nur fünf Minuten.