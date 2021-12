Qualifikation fürs Neujahrsspringen steht auf dem Programm

Garmisch-Partenkirchen (dpa) – In Garmisch-Partenkirchen steht die letzte Skisprung-Qualifikation des Jahres 2021 an. Heute (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) werden die besten 50 Athleten gesucht, die am Samstag beim traditionellen Neujahrsspringen auf der Großen Olympiaschanze starten. Für Deutschlands Topspringer Karl Geiger und Markus Eisenbichler dürfte die Vorausscheidung nur eine Formsache sein. Bei der Tour de Ski geht es für die deutschen Langläuferinnen und Langläufer am Freitag mit einem Heimspiel in Oberstdorf weiter. Es werden zwei Massenstart-Rennen absolviert.

