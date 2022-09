Ein 56-jähriger Quadfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor bei Ruhmannsfelden (Landkreis Regen) ums Leben gekommen. Die 19-jährige Traktorfahrerin erlitt bei dem Unfall am Dienstagnachmittag einen Schock, wie die Polizei mitteilte. Sie habe mit dem Traktor und dessen Anhänger links in ein Feld abbiegen wollen, als der Quadfahrer das Gespann überholen wollte. Er starb demnach noch an der Unfallstelle. Die Kreisstraße war mehrere Stunden gesperrt.