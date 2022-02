PV Anlagen oder Schutz der Wälder: Adelt kritisiert Gesetzeslage

In Sachen Umwelt- und Klimaschutz läuft im Freistaat einiges ziemlich falsch. Das ist die Meinung vom Hofer Landtagsabgeordneten Klaus Adelt. Er kritisiert die Gesetzeslage zur Rodung von Wäldern. Adelt hat eine Anfrage an die Staatsregierung gestellt. Er will wissen, wie viele Waldflächen in den letzten zehn Jahren gerodet wurden, welche Begründung es gab und ob Ausgleichsflächen entstanden sind.

Aufhänger ist für Adelt die kürzliche Rodung von fünf Hektar Wald bei Rauhenberg in Helmbrechts. Der Landwirt, dem das Stück gehöre, sei im Recht. Das Problem sei aber das Gesetz. Demnach brauche es für die Rodung von Wäldern zwar einen Bescheid von den Behörden, grundsätzlich gebe es aber einen Rechtsanspruch auf die Erlaubnis. Das führe zu abstrusen Situationen. Wenn Ackerflächen durch den Bau von Photovoltaik-Anlagen wegfallen und danach Wald gerodet wird, um neue Ackerflächen zu schaffen oder wenn für PV-Anlagen direkt Wälder dem Erdboden gleichgemacht würden, sei das aus Sicht des Klima- und Umweltschutzes absoluter Blödsinn, so Adelt. Genau das passiere aber. Die Gesetzeslage müsse sich ändern. Rodungsbescheide dürften nicht die Regel sein, sondern die Ausnahme.

(Symbolbild)