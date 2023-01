PV-Anlagen auf öffentlichen Parkplätzen: Stadt Hof prüft mögliche Standorte

Wegen der Energiekrise haben im vergangenen Jahr viele Städte darüber diskutiert, wie sie in Sachen Energiewende vorankommen können. Eine große Rolle hat dabei oft das Thema Photovoltaik-Anlagen gespielt. Die Stadt Hof hat in den vergangenen Monaten überprüft, inwiefern sie öffentliche Parkplätze mit PV-Anlagen überdachen kann. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses ist nun ein erstes Ergebnis vorgestellt worden. Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Der Parkplatz am Untreusee ist raus, weil’s dort unter anderem keine Möglichkeit gibt, Regenwasser von den PV-Anlagen abzuleiten. Für den Bau solcher Anlagen über dem Freibad-Parkplatz läuft aktuell noch die Ausschreibung – bisher aber erfolglos. Die Stadtwerke Hof halten aber daran fest, dass die PV-Anlagen im Sommer dieses Jahres in Betrieb gehen können, so Eva Döhla.