PV-Anlagen auf Deponien: Vogtlandkreis prüft weitere Standorte

Dass sich in Sachen erneuerbarer Energien etwas tun muss, ist spätestens seit der Energiekrise klar. Die Stadt Hof prüft jetzt zum Beispiel, ob öffentliche Parkplätze mit Photovoltaik-Anlagen überdacht werden können. Der Vogtlandkreis hatte sich schon vor einiger Zeit überlegt, Deponien für PV-Anlagen zu nutzen. In dieser Woche ist die erste Anlage auf der Deponie Zobes in Neuensalz in Betrieb gegangen. Sie besteht aus 4.000 Modulen. Die produzieren pro Jahr Strom für etwa 650 Haushalte. Gleichzeitig werden durch die neue PV-Anlage 1.000 Tonnen CO2 eingespart. Laut einer Mitteilung des Landratsamtes laufen derzeit Ausschreibungsverfahren für weitere Flächen. Im Gespräch ist auch die Deponie in Oelsnitz.