PV-Anlage und Hallenbad: Stadtratssitzung am Abend in Selb

Bis Ende vergangenen Jahres stand der Stadtrat in Selb Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen eher kritisch gegenüber. Durch die Energiekrise hat sich diese Einstellung aber geändert. Jetzt soll unter anderem bei Erkersreuth eine große Photovoltaik-Freiflächenanlage entstehen. Am Abend (18 Uhr) ist das nochmal Thema im Stadtrat. Konkret will der Selber Stadtrat einen Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes fassen.

Auch mit dem Selber Hallenbad beschäftigt sich der Stadtrat in seiner Sitzung. Dabei geht es nochmal um eine mögliche Öffnung des Hallenbads zum Rosenthal-Park.

(Symbolbild)