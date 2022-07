PV-Anlage Issigau: Gemeinde erhält Klage gegen die Bauleitplanung

Die Wartungsarbeiten an der Gaspipeline „Nord Stream 1“ haben begonnen – die Versorgung der Länder ist damit, zumindest vorübergehend, eingestellt. Doch die Sorge davor, dass uns bald eine flächendeckende Gasknappheit bevorsteht nimmt immer weiter zu. Mit einem Solarpark will die Gemeinde Issigau unabhängiger werden und regional grüne Energie erzeugen. Ende Juni haben die Bauarbeiten zur neuen Photovoltaikanlage begonnen. Jetzt liegt der Gemeinde ein Eilantrag gegen den Bebauungsplan vor – so Uwe Jäger von der Verwaltungsgemeinschaft Lichtenberg gegenüber Radio Euroherz.

Laut der Kläger weise der Plan rechtliche Mängel auf. Dabei beziehen sie sich unter anderem auf ein zweites Gutachten zur Entwässerung, dass angeblich nicht beachtet worden sei. Außerdem seien Gesetze im Genehmigungsverfahren gebrochen worden. Mit der Klage soll ein Baustopp erreicht werden. Die Gemeinde Issigau muss nun innerhalb von 14 Tagen alle Unterlagen zum Verfahrensakt der Bauleitplanung an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof übermitteln. Die Bauarbeiten gehen währenddessen weiter. Ziel ist es, dass die Photovoltaikanlagen bei Issigau Mitte kommenden Jahres ersten Strom erzeugen.