PV-Anlage in Holenbrunn: Bürger können sich beteiligen

40 Millionen Kilowattstunden Solarstrom. Das soll die neue Photovoltaik-Freiflächenanlage im Wunsiedler Ortsteil Holenbrunn produzieren, die gerade gebaut wird. Die Anlage könnte pro Jahr also 11.500 Drei-Personen-Haushalte mit Strom versorgen. Es soll sich um einen sogenannten Tierwohl-PV-Park handeln. Das heißt, Stromerzeugung und Landwirtschaft gehen Hand in Hand. Unter den Solarmodulen sollen beispielsweise Schafe und Hühner grasen können. Die Bürger können sich mit einer Investition an der PV-Anlage in Holenbrunn beteiligen. Die Bürgerbeteiligung ist eine der Basis-Anforderungen der Stadt Wunsiedel an Photovoltaikanlagen. Ein weiterer Punkt ist, dass der Strom ins Netz der SWW Wunsiedel eingespeist wird.