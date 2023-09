Puma feiert mit Sport-Prominenz 75-jähriges Bestehen

Der Sportartikelhersteller Puma hat mit internationaler Prominenz sein 75-jähriges Bestehen gefeiert. «Wir sind gewachsen, aber wir sind immer echt geblieben», sagte Vorstandschef Arne Freundt am Donnerstag in Herzogenaurach vor einem Teil der weltweit 20.000 Mitarbeiter sowie zahlreichen Gästen aus dem Spitzensport. Der Manager verwies auf die wirtschaftlichen Erfolge. Allein in den vergangenen zwölf Jahren sei der Umsatz von drei Milliarden auf 8,5 Milliarden Euro fast verdreifacht worden.

Unter den Gästen waren der frühere Fußball-Bundestrainer Berti Vogts, Ex-Tennisspieler Boris Becker, die jamaikanischen Sprint-Ikonen Merlene Ottey und Usain Bolt sowie Weitsprung-Olympiasiegerin Heike Drechsler und als Lokalmatador Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

Nach einem Streit mit seinem Bruder Adolf Dassler (Adidas) hatte sich Firmengründer Rudolf Dassler mit einer Sportschuhfabrik selbstständig gemacht und am 1. Oktober 1948 unter dem Firmennamen Puma ins Handelsregister eintragen lassen. Aus den Nachkriegsanfängen entwickelte sich ein Weltkonzern.