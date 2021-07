Pullenreuth: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Die Motorradsaison ist gerade in vollem Gange, das zeigt sich leider auch immer wieder an schweren Unfällen. Erst am vergangenen Dienstag ist ein 50-jähriger Motorradfahrer nach einer Kollision mit einem Auto an seinen schweren Verletzungen verstorben. Am Nachmittag ereignete sich der nächste tödliche Motorradunfall im Landkreis Tirschenreuth. Ein Biker ist Pullenreuth verstorben. Die Straße zwischen Neusorg und Pullenreuth ist derzeit vollgesperrt. Weitere Details sind aktuell noch nicht bekannt.