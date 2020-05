Pünktlich zum Pfingstwochenende: Wanderparkplatz in Jößnitz fertig

Wer in Plauen einen Ausflug machen will, trifft sich am Wanderparkplatz in Jößnitz. Das war in den vergangenen beiden Monaten allerdings nicht möglich. Nicht nur wegen Corona, sondern weil die Stadt den Parkplatz komplett neu gestaltet hat. Pünktlich zum Pfingstwochenende ist er fertig.

Jetzt haben dort 14 Autos, ein Wohnmobil und Fahrräder Platz. Die Straße ist neu asphaltiert und gepflastert. Außerdem gibt es einen neuen Sichtschutz, neue Anlagen für den Wasserablauf und eine neue Straßenbeleuchtung. Das Projekt hat fast 170.000 Euro gekostet. Der Freistaat Sachsen hat es zum großen Teil gefördert.

(Symbolbild)