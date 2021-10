Psychosoziale Notfallversorgung: Arbeitsgemeinschaft im Hofer Land gründet sich

Das Hochwasser in diesem Sommer hat nicht nur materielle Schäden hinterlassen, auch Betroffene, Angehörige oder die Einsatzkräfte leiden unter den Eindrücken, die sie erlebt haben. In solchen Fällen leistet die Psychosoziale Notfallversorgung Hilfe. Um das so gut wie möglich zu schaffen, ist es wichtig, dass alle gut zusammenarbeiten. Stadt und Landkreis Hof haben deshalb eine Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen, bei der unter anderem der Kreisfeuerwehrverband, das BRK oder das THW mit im Boot sind. Am Nachmittag wollen sich alle Beteiligten zum ersten Mal im Hofer Landratsamt treffen und eine Vereinbarung zur künftigen Zusammenarbeit verabschieden.