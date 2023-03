Prügelei vor Bordell: 34-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Zwei Männer haben vor einem Münchner Bordell ein Duo verprügelt und einen 34-Jährigen dabei lebensgefährlich verletzt. Der Mann befinde sich nach einer Notoperation im künstlichen Koma, teilte die Polizei am Montag mit. Die Hintergründe des Angriffs nach einem Streit in dem Bordell am Samstag blieben zunächst unklar. Die Polizei suchte mit Beschreibungen nach den beiden Verdächtigen. Sie sollen ihre Kontrahenten den Angaben zufolge mit Schlägen, Tritten und Bierflaschen attackiert haben. Die Polizei ermittelte wegen eines versuchten Tötungsdelikts.