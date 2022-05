Die Abiturienten an den bayerischen Gymnasien haben ihre Abiturprüfungen schon hinter sich. An den Fach- und Berufsoberschulen geht es dagegen heute erst los. Rund 30.000 bayerische Schüler beginnen mit ihren Fachabitur- und Abiturprüfungen. Den Anfang machen sie heute mit Deutsch, morgen geht es mit Mathematik weiter. Danach folgen das Profilfach und die Englischprüfung. Die Zeugnisse gibt es dann am 8. Juli.