Prüfung der Betriebssicherheit: Alsenberger Durchlass in Hof zeitweise gesperrt

Aktuell führt die Deutsche Bahn an verschiedenen Stellen in Hof Sanierungsarbeiten durch. Unter anderem soll heute (03.11.) die Betriebssicherheit des Alsenberger Durchlass geprüft werden. Dafür stellt die Deutsche Bahn auch eine Arbeitsbühne in dem Bereich auf. Der Alsenberger Durchlass ist deswegen von 9 Uhr bis voraussichtlich 12 Uhr voll gesperrt. Als Fußgänger kommt ihr aber in dieser Zweit auch weiter durch.

Foto: Der Alsenberger Durchlass war in der jüngeren Vergangenheit schon einmal gesperrt – Starkregen hatte die Fahrbahn zerstört