Prozessbeginn nach Tumulten vor Starnberger Polizeiwache

Landsberg/Lech (dpa/lby) – Wegen gemeinschaftlicher Brandstiftung in neun Fällen hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei (…)

Karlsruhe (dpa/lby) – Fünf Jahre nach dem brutalen Raubüberfall auf ein Rentnerehepaar in Oberbayern sind alle sechs Haupttäter (…)

Streit eskaliert: Anwalt aus Gericht geworfen

München (dpa/lby) – Ein Streit in einem Prozess in München ist in einer Rangelei und einem vorübergehenden Hausverbot für den (…)