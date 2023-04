Prozessbeginn im Fall Natalia: Angeklagter legt Geständnis ab

Im Fall um die getötete Natalia S. aus Bad Rodach hat heute der Prozess am Landgericht Coburg begonnen. Vor Gericht räumte der Angeklagte ein, eine Affäre mit Natalia S. gehabt zu haben und legte zudem ein Geständnis ab – bestreitet jedoch, vorsätzlich gehandelt zu haben.

Demnach hatte er eine längere außereheliche Beziehung zu ihr, die er allerdings beendet hatte. Bei einem Treffen in einer Gartenlaube sei es dann zu einem heftigen Streit gekommen. Als seine schwangere Ehefrau dazu kam, soll Natalia dieser gedroht haben. Im Affekt habe er Natalia S. dann geschlagen, sie sei zu Boden gegangen und habe nach Luft gerungen. Die tote Frau habe er dann in einem Waldstück nahe des Wolfgangsees verscharrt haben. Wie berichtet war die 28-jährige Natalia S. aus Bad Rodach vor knapp einem Jahr (Mai 2022) gewaltsam ums Leben gekommen. Nach tagelanger Suche wurde die Leiche der Frau in einem Wald bei Wüstenahorn gefunden. Wenig später wurde der damals 29-Jährige in Untersuchungshaft genommen. Ein Urteil soll am 9. Mai verkündet werden.