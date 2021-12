Prozessauftakt Messerstecher: Nebenklage will gegen Behörden vorgehen

Weil er Anfang Juli am Hofer Hauptbahnhof einen polnischen Busfahrer erstochen haben soll, soll ein 44 Jahre alter Mann aus Reichenbach nun in Sicherungsverwahrung. Am ersten Verhandlungstag hat der Beschuldigte die Tat vor dem Landgericht Hof weitgehend eingeräumt. Er hat sich im Rahmen seiner Aussage auch bei der Nebenklage entschuldigt. Die Tat sei ein Unfall gewesen, sagte er in Richtung des Sohnes des Busfahrers. Janusch Nagel, der Anwalt des Nebenklägers, zum Prozessauftakt:

Nach Abschluss der Verhandlung vor der Strafkammer wolle er „der Sache auf den Grund gehen“, so Nagel. Er halte die fehlende Reaktion der Behörden im Vogtlandkreis für bedenklich, da der Beschuldigte „eine tickende Zeitbombe“ sei. Die Staatsanwaltschaft Hof hält den Beschuldigten aus dem Vogtland wegen seiner Schizophrenie für schuldunfähig. Er soll in einer forensischen Einrichtung untergebracht werden, da er eine Gefahr darstelle. Am kommenden Mittwoch setzt das Gericht die Verhandlung fort.