Prozessauftakt Messerstecher: Beschuldigter entschuldigt sich

Die Tat hat die Region erschüttert: Anfang Juli hat ein polnischer Busfahrer bei einer tödlichen Messerattacke am Hofer Hauptbahnhof sein Leben verloren. Ein 44-jähriger Mann aus Reichenbach soll ihn erstochen haben. Am Landgericht Hof war heute der erste Verhandlungstag. Laut einem Antrag der Staatsanwaltschaft soll der Mann, der an paranoider Schizophrenie leidet, in Sicherungsverwahrung. Der Beschuldigte hat sich zu Beginn des Prozesses selbst geäußert.

Er hat geschildert, dass er an dem Tag mit dem Zug von Bayreuth nach Reichenbach unterwegs war, nachdem er in Bayreuth keinen Job gefunden hatte. Allerdings habe er in Hof seinen Anschlusszug verpasst. Daraufhin habe er beschlossen, auf einer Grünfläche vor dem Hofer Hauptbahnhof zu übernachten. Als gegen Mitternacht der Bus mit den Reisenden am Bahnhof gehalten hat, fühlte sich der Beschuldigte von dem Lärm gestört. Laut eigener Aussage sollen ihn einige Fahrgäste auf seine Beschwere hin beleidigt haben. Daraufhin habe der Mann aus Reichenbach einem der Reisenden mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 63 Jahre alte Busfahrer sei dann wiederum auf ihn losgegangen. Der Mann wusste sich schließlich nur mit einem Messer zu wehren, das er in seinem Strumpf verstaut hatte. Er habe demnach mehrmals auf das Opfer eingestochen. Der Busfahrer ist wenig später am Tatort verstorben. Der Beschuldigte hat sich im Rahmen seiner Aussage auch an den Nebenkläger, den Sohn des Busfahrers, gewandt und sich entschuldigt. Die Tat sei ein Unfall gewesen.

Die Mutter habe eine solche Tat vorausgesehen, sagte sie in ihrer Aussage. Wegen seiner Krankheit sei ihr Sohn in der Vergangenheit schon öfter aggressiv geworden. Schon ein falscher Blick oder ein Husten würden ausreichen, um ihn zu provozieren. Sie habe sich deshalb schon an mehrere Behörden gewandt, die ihrerseits nicht reagiert hätten.