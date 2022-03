Frau soll Ex-Mann der Tochter ermordet haben: Prozessauftakt

Sie soll ihren früheren Schwiegersohn umgebracht haben, nun muss sich eine 54-Jährige in einem Mordprozess vor dem Landgericht Bamberg verantworten. Mitten auf einer Kreuzung in einer oberfränkischen Kleinstadt soll sie den 32-Jährigen mit mehreren Messerstichen getötet haben, warf ihm die Staatsanwaltschaft beim Prozessauftakt am Montag vor.

Laut der Anklage war der 32-Jährige an dem Tag im Juli 2021 zu seiner geschiedenen Ehefrau nach Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) gekommen, um erstmals alleine Zeit mit der gemeinsamen Tochter zu verbringen. Als er ankam, soll die 54-Jährige dem früheren Soldaten mit Auslandserfahrung in den Oberkörper gestochen haben. Er konnte noch zu einer Kreuzung humpeln, sie holte ihn aber ein und stach weiter zu. Zehn Stiche hatte er am Ende, er starb im Rettungswagen.

Es sei über Monate angestaute Wut aus ihr herausgebrochen, ließ die 54-Jährige beim Prozessauftakt über ihren Anwalt mitteilen. Der Mann hatte ihrer Aussage zufolge ihre Tochter und ihre Enkelin schlecht behandelt, sie habe Angst um das zu dem Zeitpunkt zweijährige Mädchen gehabt. Der Richter wies darauf hin, dass es zu den Beziehungen in der Familie in den Akten auch andere Darstellungen gibt, man werde nicht alle Aussagen der 54-Jährigen «für bare Münze» nehmen.

Die Frau entschuldigte sich am Montag, argumentierte aber in Richtung Totschlag: Sie habe keinen Plan gehabt, ihn zu töten. An die Stiche auf der Kreuzung könne sie sich nicht erinnern. Sie habe lange Drogen genommen – eine nach der Tat genommene Haarprobe war laut Richter aber negativ. Ein Urteil könnte Anfang April fallen.