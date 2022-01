Prozess wegen Faustschlägen: Urteil könnte heute fallen

Zwei Männer sollen an einem Abend im April 2021 in Rehau so heftig auf einen 43-Jährigen eingeschlagen haben, dass dieser am nächsten Tag an den Folgen seiner Verletzungen gestorben ist. Bereits in den vergangenen Wochen mussten sich die beiden deswegen vor dem Landgereicht Hof verantworten. Heute (24.01.) soll voraussichtlich das Urteil gegen die beiden Angeklagten fallen. In den vorherigen Sitzungen sind neben verschiedenen Zeugen auch Familienangehörige der Tatbeteiligten gehört worden. In der heutigen Sitzung soll unter anderem ein Sachverständiger zu Wort kommen.