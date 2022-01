Prozess wegen Faustschlägen: Das Urteil ist gefallen

Nach einem Abend mit zwei Freunden liegt ein Mann am nächsten Morgen leblos in seiner Wohnung. Dieses Szenario hat sich im vergangenen April in Rehau geboten. Zwei Männer haben sich deshalb vor der Jugendkammer des Landgerichts Hof verantworten müssen. Heute ist das Urteil gefallen. Einer der Angeklagten wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der zweite Angeklagte wurde freigesprochen.

Der Verurteilte soll das Opfer am besagten Abend nach eigenen Aussagen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Der Grund: Er sei wütend darüber gewesen, dass das Opfer die Wohnung seines Freundes verwüstet hätte. Sowohl Opfer als auch Täter seien alkoholisiert gewesen. Am nächsten Morgen soll der Angeklagte das Opfer erneut geschlagen haben. Das Gericht ist zu dem Schluss gekommen, dass diese Schläge zwar nicht todesursächlich gewesen sein, aber dazu geführt hätten, dass der Atemreflex des Opfers ausgesetzt hätte. Da dem zweiten Angeklagten nicht nachgewiesen werden konnte, dass er ebenfalls an den zum Tod führenden Schlägen beteiligt gewesen ist, hat das Gericht ihn freigesprochen.