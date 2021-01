Prozess um Vergewaltigung mit der Wolfsmaske startet im März

München (dpa) – Mehr als anderthalb Jahre nach der Aufsehen erregenden Vergewaltigung eines Mädchens in München beginnt Anfang März der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der Mann soll sich mit einer Wolfsmaske getarnt und das damals elf Jahre alte Kind im Sommer 2019 am helllichten Tag im Stadtteil Obergiesing in ein Gebüsch gezerrt und vergewaltigt haben. Wie sein Anwalt Adam Ahmed der Deutschen Presse-Agentur sagte, ist der Prozessbeginn am Landgericht München I für den 3. März angesetzt.

Der Angeklagte ist wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vorbestraft und kam nach der Tat in die geschlossene Abteilung einer psychiatrischen Klinik. Die Wolfsmaske wurde in einem Abfallcontainer in der Nähe seines Wohnortes gefunden, nach dem er den Ermittlern gesagt hatte, wo sie suchen müssen.

Die Tat hatte eine Debatte um die Resozialisierung von Sexualstraftätern ausgelöst. Denn der Tatverdächtige war schon zuvor für einige Jahre in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht und lebte vor der Tat in einer therapeutischen Wohngemeinschaft. «Der Verdächtige war aufgrund richterlicher Entscheidung im Maßregelvollzug untergebracht und befand sich in der Lockerungsstufe des sogenannten Probewohnens», teilte das Amt für Maßregelvollzug nach der Festnahme des Mannes mit.