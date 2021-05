Prozess um Mord im Altenheim geht zu Ende

München/Schliersee (dpa) – Am Landgericht München II geht am morgigen Freitag (9.30 Uhr) der Prozess gegen einen Alzheimer-Patienten zu Ende, der eine Mitbewohnerin in einem Altenheim vergewaltigt und ermordet haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 88 Jahre alten Mann vor, brutal über eine ebenfalls an einer Demenz erkrankte Mitbewohnerin in der Seniorenresidenz Schliersee hergefallen zu sein.

Er soll die bettlägerige Frau in ihrem Zimmer vergewaltigt und so heftig verprügelt haben, dass sie später im Krankenhaus an einer Lungenentzündung starb – ausgelöst durch eingeatmetes Blut. Der Mann soll ihr auch mehrere Rippen gebrochen haben.

Der 88-Jährige gilt wegen seiner Erkrankung als schuldunfähig. Ihm droht im Falle einer Verurteilung keine Haftstrafe, aber die dauerhafte Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie.

