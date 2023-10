Prozess um Mord an Studentin geht weiter

Vor dem Landgericht Traunstein geht am Freitag (9.30 Uhr) der Prozess um den Mord an einer Studentin in Aschau im Chiemgau weiter. Ein 21 Jahre alter Deutscher steht vor Gericht, weil er die junge Frau, die auf dem Heimweg aus einer Diskothek war, «aus sexuell motivierten Gründen», wie es in der Anklage gegen ihn heißt, angegriffen und in einen Bach geworfen haben soll. Die Studentin ertrank.

Der Angeklagte hatte seine Aussage zum Prozessauftakt am Donnerstag verweigert – ebenso wie seine Eltern und seine Schwester, die eigentlich an diesem Freitag als Zeugen gehört werden sollten. Aussagen sollen aber die Eltern der getöteten Studentin.