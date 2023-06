Drei Jahre Haft für Arzt nach Hepatitis-Skandal gefordert

Nach dem Skandal um Hepatitis-C-Infektionen von zahlreichen Patienten einer Klinik im nordschwäbischen Donauwörth hat die Staatsanwaltschaft für einen Narkosearzt drei Jahre Gefängnis gefordert. Nach Überzeugung des Staatsanwalts hat der Mediziner 51 OP-Patienten des Krankenhauses durch mangelhafte Hygiene infiziert. Der Ankläger wertet dies als gefährliche Körperverletzung.

Der Verteidiger sah hingegen nur ein fahrlässiges Handeln seines Mandanten. Er verlangte eine Haftstrafe zur Bewährung. Das Landgericht Augsburg will das Urteil am 30. Juni verkünden (Az. 200 Js 137689/18).

In den Jahren 2017 und 2018 gab es bei Patienten eine Häufung von Hepatitis-C-Fällen. Mehr als 1700 Frauen und Männer sollten sich testen lassen. Letztlich ergab sich, dass der selbst mit Hepatitis C infizierte Anästhesist bei Operationen seine Patienten angesteckt hat. Er war medikamentenabhängig und hatte wegen einer schmerzhaften Darmerkrankung regelmäßig Narkosemittel für sich selbst abgezweigt. Dabei soll er die für die Patienten vorgesehenen Opiate verunreinigt haben.

Zu Beginn des Prozesses hatte der 61 Jahre alte Mediziner die Übertragung seiner Infektion an die Patienten eingeräumt. Der Mann wusste demnach damals allerdings selbst noch nicht, dass er Hepatitis C hat.

Der Verteidiger wies deswegen auch auf aus seiner Sicht mangelhafte Kontrollen in dem Krankenhaus hin, wofür die Klinikleitung und das Gesundheitsamt verantwortlich seien. Wäre das Personal jährlich auf Hepatitis C getestet worden, hätte die Serieninfektion der Patienten verhindert werden können, sagte der Anwalt.

Der psychiatrische Gutachter hatte in dem Prozess erklärt, dass der beschuldigte Narkosearzt möglicherweise auch vermindert schuldfähig sei. Denn der 61-Jährige leidet seit etwa zwei Jahrzehnten auch an einer Depression, die er anfangs aber nur selbst behandelt hat. Mittlerweile ist er deswegen in Therapie. Der Mann hat seine ärztliche Approbation auch freiwillig zurückgegeben. Der Staatsanwalt will trotzdem auch ein lebenslanges Berufsverbot erwirken.