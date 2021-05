Prozess um geklaute Abitur-Prüfungsaufgaben beginnt

Bamberg (dpa) – Weil sie Abitur-Prüfungsaufgaben aus einem Schul-Tresor gestohlen haben sollen, müssen sich am Montag drei junge Männer vor dem Amtsgericht Bamberg verantworten. Die zum Tatzeitpunkt 18-Jährigen sind unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls angeklagt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Schüler mehrfach nachts in das Gebäude eingedrungen waren. Im Mai 2020 sollen zwei der Angeklagten in das Büro des Direktors eingebrochen und den Safe aus einem Wandschrank gelöst und aufgesägt haben. Darin sollen Abituraufgaben aus dem Bereich Latein, Englisch und Deutsch gelegen haben.

Rund 33.000 Prüflinge in Bayern bekamen deshalb vergangenes Jahr laut Kultusministerium Ersatzaufgaben gestellt. Den jungen Männern könnte wegen des besonders schweren Diebstahls eine Haftstrafe drohen. Einer der Angeklagten muss sich zudem wegen Ausspähen von Daten verantworten. Er soll bei einem der Einbrüche sensible Daten von einem Computer geklaut haben.

© dpa-infocom, dpa:210502-99-440330/2