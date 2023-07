Prozess um tödliche Brandstiftung in Obdachlosenheim

Weil sie in einem Obdachlosenwohnheim ein Feuer mit tödlichen Folgen gelegt haben soll, muss sich seit Donnerstag eine 48-Jährige vor dem Landgericht München verantworten. Die Angeklagte leidet laut Staatsanwaltschaft an paranoider Schizophrenie und ist derzeit in einer Klinik untergebracht.

Zum Zeitpunkt der ihr vorgeworfenen Tat wohnte die Frau laut Anklage nach einer stationären psychotherapeutischen Behandlung seit einigen Tagen in dem Obdachlosenwohnheim. Als ein anderer Bewohner, der stark alkoholisiert war, aus Versehen in ihr Zimmer kam und sich dort hinlegte oder hinfiel, soll die Frau geglaubt haben, dass der Mann die Zeit anhalten wolle. Um dies zu verhindern und ihn zu vertreiben, soll sie daraufhin die Matratze ihres Bettes angezündet haben.

Bett und Zimmer fingen rasch Feuer. Die Frau selbst konnte sich über einen Balkon retten, obwohl ihr ein Bein teilweise fehlt. Der betrunkene Mann jedoch nicht: Er starb.

Vor Gericht schwieg die im Rollstuhl sitzende Angeklagte zunächst zu der ihr vorgeworfenen Brandstiftung mit Todesfolge. «Ich sag nix, weil mir eh kein Mensch glauben wird», sagte sie. Auch zu ihrem Lebenslauf wollte sie sich nicht näher äußern – ihrer Verteidigerin zufolge weil zu viele Menschen im Gerichtssaal seien.

Auch direkt nach dem Feuer soll die Frau sehr schweigsam gewesen sein, wie drei als Zeugen vernommene Polizisten berichteten. Nur einer der Beamten, der länger mit ihr Kontakt hatte, kam etwas mit ihr ins Gespräch. Dabei soll sie mehrfach berichtet haben, dass der Mann in ihrem Zimmer die Zeit habe anhalten wollen.

Für den Prozess sind zunächst sieben Termine bis Anfang August angesetzt.