Prozess um Babyleiche in Plauen: Urteil ist gefallen

Das Urteil ist gefallen – die 30 jährige Melanie H. aus Plauen ist wegen Totschlages in einem minderschweren Fall zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt worden. Das Gericht ist der Überzeugung, dass die Angeklagte, wie zuvor berichtet, im Januar 2020 ein lebendes Kind zur Welt gebracht hat. Ein Notarzt hat das Baby am 14. Januar tot aufgefunden – die Todesursache: Sauerstoffmangel. Wie es zur Tötung des Babys gekommen ist, ist nicht genau bekannt – das Gericht hat deshalb ein Unterlassen der Angeklagten und kein aktives Tun angenommen. Die Angeklagte wäre in der Pflicht gewesen, nach der Hausgeburt des Kindes, den Rettungsdienst zu alarmieren. Weil sie während der Geburt im eigenen Zuhause selbst in Lebensgefahr geschwebt hatte, ist das Gericht von einem minderschweren Fall ausgegangen. In der letzten Verhandlung hatte Melanie H. die Tat gestanden.