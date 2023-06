Prozess am Landgericht Bamberg: 27-Jähriger wegen versuchten Mordes angeklagt

Vor dem Landgericht Bamberg muss sich heute ein 27-Jähriger verantworten. Dem Angeklagten wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen. Er soll im Oktober letzten Jahres auf dem Geländer der AEO mit einem anderen Mann in einen Streit geraten sein. Dabei ging es um die Qualität der Drogen des Angeklagten. Er zückte deshalb das Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein. Nur durch einen Zeugen konnte schlimmeres verhindert werden. Dann gab es noch einen Vorfall nach einem Clubbesuch. Der 27-Jährge soll mit Gewalt die Armbanduhr eines Mannes gestohlen haben. Weiter heißt es in der Anklageschrift, dass er in vier Fällen Waren aus Geschäften geklaut haben soll. Der letzte Gerichtstermin ist für den 22. Juni angesetzt.