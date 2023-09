Protesttag in Berlin: Kliniken Hochfranken protestieren gegen Krankenhaussterben

Fehlende Hilfe bei den steigenden Betriebskosten und dann noch die geplante Krankenhausreform. Die Kliniken in Deutschland bangen um ihre Existenz. Viele Krankenhäuser haben sich heute/gestern (20.9.) in Berlin zu einem Protesttag versammelt. Mit dabei waren auch Vertreter der Kliniken Hochfranken. Der Klinikvorstand und der Pflegedirektor haben die Proteste am Brandenburger Tor unterstützt. Bei einem Gespräch mit Bundestagsabgeordneten haben die beiden für einen fachlichen Austausch geworben. Die Hilferufe der Kliniken scheinen in der Politik immer noch nicht das Gehör zu finden, das sie dringend benötigen, so Klinikvorstand Peter Wack. Wenn die Politik nicht handle und die Kliniken finanziell unterstütze, dann drohe ein Krankenhaussterben in Deutschland.

