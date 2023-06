Protesttag Apotheken: Am Mittwoch sind einige geschlossen

Am Mittwoch könntet ihr vor verschlossenen Türen stehen, wenn ihr in die Apotheke müsst. Denn da ist bundesweiter Protesttag der Apotheken. Und auch hier in der Euroherz-Region beteiligen sich einige Apotheken daran. Hans-Peter Hubmann, Apotheker aus Kulmbach und Vorsitzender des Deutschen und Bayerischen Apothekerverbands erklärt gegenüber Radio Euroherz, worum es bei dem Protesttag geht: Damit wollen die Apotheken auf ihre Probleme und Sorgen aufmerksam machen. Personell und finanziell würden sich viele am Ende sehen, meint Hubmann. Dabei geht es ihnen um eine gute Patientenversorgung. Sein Tipp für den Protesttag am Mittwoch: Habt Geduld und sprecht mit euren Apothekern. Derzeit erleben wir laut Hubmann den niedrigsten Apothekenstand seit 1980.