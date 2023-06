Tausende Apotheker fordern mehr Geld und Flexibilität

Schmerztabletten, Hustensaft oder Fieberzäpfchen: Wer am Mittwoch in Bayern Medikamente und Arzneien holen wollte, musste vielerorts auf eine Notversorgung ausweichen. Viele Apotheken in Bayern hatten wegen der Teilnahme an einer bundesweiten Protestaktion geschlossen.

Die Apotheker forderten eine bessere Vergütung und weniger Bürokratie. Wie der Sprecher des Bayerischen Apothekerverbands (BAV), Thomas Metz, berichtete, beteiligten sich mindestens 90 Prozent der Mitglieder an dem Protest, was etwa 2500 Apotheken im Freistaat entspreche.

Die Akutversorgung der Patienten sei durch Notdienstapotheken gewährleistet gewesen. Der Verband hatte vor dem Protest die Patienten gebeten, planbare Arzneimittel vorher zu besorgen oder bis Donnerstag zu warten. Die Patienten hätten viel Verständnis für die Aktion gezeigt, sagte Metz. Viele hätten die Forderungen unterstützt.

Auch der Diabetikerbund Bayern hatte dem Protest Rückendeckung gegeben. «Wir brauchen unsere Apotheken – großes Verständnis für den Apothekenprotest!», hieß es in einer Mitteilung.

Die Apotheker beklagen, dass ihre Vergütung seit zehn Jahren nicht angepasst wurde, während die Kosten für Personal, Betrieb und Lebenshaltung gestiegen sind.

Die Zahl der Apotheken in Bayern ist laut Landesapothekerkammer seit 2010 um mehr als 500 gesunken. «Jetzt ist die Politik am Zug, wir werden nun abwarten, ob es Nachbesserungen durch den Gesetzgeber gibt», sagte BAV-Sprecher Metz mit Blick auf weitere Aktionen.