Proteste in Sachsen: Demo gegen Coronapolitik in Plauen

Während Impfwillige aus Sachsen nach Hof fahren, um an ihre Boosterimpfung zu kommen, gab es in den vergangenen Tagen immer wieder Demonstrationen vor sächsischen Kliniken gegen eine mögliche Impfpflicht. So zum Beispiel in Chemnitz, Aue und im Erzgebirge – dort, wo die Corona-Inzidenzwerte mit am höchsten in Deutschland sind.

Am Abend ist auch ein Demonstrationszug durch Plauen gelaufen. Laut Freier Presse waren 900 Teilnehmer dabei, die gegen die Coronapolitik demonstrieren wollten – nach der aktuellen Corona-Notverordnung zu viele. Es gab offenbar Buh-Rufe und einen Angriff auf einen Polizisten. Dazu und zu Landfriedensbruch laufen Ermittlungen. Außerdem gibts Anzeigen wegen fehlender Masken. Der Demonstrationszug soll sich dann geteilt haben. Beim einen sollen Anhänger der rechten Kleinstpartei Der Dritte Weg dabei gewesen sein.