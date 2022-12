Protest in Plauen: Demos erst wieder im neuen Jahr

In Plauen war zum zweiten Advent und verkaufsoffenen Sonntag gestern (SO) dann offenbar doch eher Weihnachtsshopping angesagt: Gerade mal 350 Menschen haben sich die Protestkundgebung des Forums für Demokratie und Freiheit angehört. Beim anschließenden Zug durch die Plauener Innenstadt waren es dann nochmal weniger, bilanziert die Polizei. Vor einigen Wochen hatte die Versammlung noch mehrere Tausend Menschen angezogen. Die Organisatoren legen jetzt eine Pause ein und wollen erst am 22. Januar wieder eine Kundgebung abhalten.

Größere Störungen gab es bei der letzten Protestaktion vor Weihnachten keine, meint die Polizei. Nur einige Trommler durften nicht in Formation laufen und mussten getrennt werden.

Foto: Archivbild