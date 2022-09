Protest in Plauen: 4250 Menschen auf historischer Route

Auf einer historischen Route haben am Sonntagnachmittag in Plauen 4250 Menschen demonstriert. Auf den Spuren der Friedlichen Revolution 1989 haben die Teilnehmer ihrem Ärger über die Politik der Bundesregierung, steigende Preise und Krieg Luft gemacht. Die Wut richtet sich aber auch an die Lokalpolitik. Thomas Thiele, Organisator des sogenannten Forums für Demokratie und Freiheit in seinem Redebeitrag:

Laut Polizei und Landratsamt Vogtlandkreis blieben die Versammlung und der Marsch durch Plauen friedlich und störungsfrei. Mögliche rechtliche Verstöße würden im Nachgang geprüft. Im Demonstrationszug waren neben Friedens- und Deutschlandflaggen auch wieder Fahnen rechter Gruppierungen zu sehen.