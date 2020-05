Protest in Bamberg: Marktredwitzer Reisebüro fordert Rettungsschirm

Stornierungen bis in den November hinein, unzählige Busse, die abgemeldet sind und stillstehen – die Reisebranche ächzt unter Corona. Heute sind deshalb Mitarbeiter von Reisebüros und Busunternehmen in ganz Deutschland auf die Straße gegangen. Das TUI Travelstar Reisestudio Petra Pöhlmann aus Marktredwitz hat sich zum Beispiel auf den Weg nach Bamberg gemacht. Dort haben sie einen Rettungsschirm von der Bundesregierung gefordert. Die Soforthilfen reichten nämlich nicht. Grund: Das Reisebüro müss Provisionen an Reiseveranstalter zurückzahlen, gleichzeitig die Kunden in der jetzigen Situation beraten und verdient selbst im Moment nichts.