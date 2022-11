Protest im Rahmen der Regeln: FIFA erklärt «One Love»-Verbot

DFB-Kapitän Manuel Neuer wird am Mittwoch die «One Love»-Binde tragen. Auch, wenn der Weltverband FIFA das gern anders hätte. Ob (…)

Gianni Infantino darf sich kurz vor WM-Beginn in Katar über gute Nachrichten für ihn freuen. Der FIFA-Präsident geht ohne Gegenkandidat (…)

Außenminister: Kritik an Katar arrogant und rassistisch

Kurz vor der Fußball-WM in Katar hält die Kritik am Turnier-Gastgeber an. Der Außenminister des Emirats verurteilt die Töne aus Europa (…)