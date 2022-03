Protest am Wohnort des Oligarchen Usmanow am Tegernsee

Aus Protest gegen den Krieg in der Ukraine haben die Grünen im Tegernseer Tal zu einer Kundgebung in Rottach-Egern unweit von Villen des Oligarchen Alischer Usmanow aufgerufen. Es solle eine klare Botschaft an den kremlnahen Geschäftsmann gerichtet werden, der im Ort drei Villen besitzt. Die EU hat das Vermögen Usmanows eingefroren, der seit 2009 den Fecht-Weltverband führt und mit Millionensummen alimentiert.

«Oligarchen wie Usmanow sind Teil des russischen Regimes – solche Leute müssen spüren, dass sie auf der falschen Seite stehen, wenn sie mit Kriegsverbrecher Putin gemeinsame Sache machen», sagte Thomas Tomaschek, Sprecher des Ortsverbands. Usmanow solle aufgerufen werden, seinen Einfluss bei Kremlchef Wladimir Putin zu nutzen, um den Krieg zu beenden. Es sei an der Zeit, Unterstützern von Putin klarzumachen, «dass sie auf der falschen Seite stehen».

Die Bewohner des Tegernseer Tals seien aufgerufen, eine Friedensbotschaft an Unterstützer der russischen Regierung zu senden und sich gegen den menschenverachtenden Krieg in der Ukraine auszusprechen. Medien hatten über die Kundgebung berichtet.

Zunächst sollte ein Demonstrationszug an einer Villa Usmanows vorbeiführen. Wegen einer wahrscheinlich größeren Zahl von Teilnehmern weiche man nun in die Kuranlage aus. Eine konkrete Zahl möglicher Teilnehmer nannte Tomaschek allerdings nicht. Usmanow sei dem Vernehmen nach am Montag aus Deutschland abgereist.

Nach Tomascheks Informationen hat am Tegernsee auch ein anderer russischer Geschäftsmann ein Haus. Der ehemalige russische Präsident Michail Gorbatschow besaß ebenfalls früher am Tegernsee eine Villa.

Die Jugendorganisationen von CSU, SPD, Grünen und der FDP hatten bereits am Sonntag zu einer Kundgebung an der Friedensglocke in Rottach-Egern aufgerufen, es kamen rund 100 Teilnehmer.