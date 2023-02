Prostituierte in Hof vergewaltigt: Prozess geht heute weiter

Weil er der Bundestagsabgeordneten Silke Launert nachgestellt und sie beleidigt hat, musste sich ein Mann aus Hof schon vor einigen Jahren vor Gericht verantworten. Damals ist er zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Seit kurzem steht der Hofer wieder vor Gericht – diesmal wegen Vergewaltigung.

Der 35-Jähriger soll im Juli eine thailändische transsexuelle Prostituierte in Hof vergewaltigt haben. Gefunden hat er sie wohl über gewissen Internet-Seiten. Das hat der Angeklagte bisher vor dem Landgericht Hof ausgesagt. Am Telefon hat ihn die Prostituierte zwar abgelehnt. Am nächsten Tag stand er trotzdem vor ihrer Tür. Obwohl ihn die Frau weggeschickt hat, drängte er sie in die Wohnung und vergewaltigt sie. Eine Überwachungskamera hat alles aufgezeichnet. Vor Gericht hat er das alles auch bestätigt – Allerdings sei es keine Vergewaltigung, sondern ein Rollenspiel gewesen. Inzwischen ist der Mann in der forensischen Abteilung des Bezirkskrankenhauses Bayreuth untergebracht. Der Verdacht: eine schizophrene Erkrankung. Heute (09 Uhr) wird der Prozess gegen ihn fortgesetzt.