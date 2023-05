Propangas entweicht bei Wartungsarbeiten aus Tank

Ein Monteur ist bei Wartungsarbeiten an einem Flüssiggastank in Oberbayern verletzt worden. Eine kleine Menge Propangas sei am Montag aus dem Tank entwichen, wodurch der 45-Jährige leichte Erfrierungen am Unterarm erlitten habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Wegen der Gefahr einer Gasexplosion in der näheren Umgebung in Bernau am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) führte die Feuerwehr Messungen durch. Das Pfarrheim nebenan musste danach durchgelüftet werden. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden.