Promiauflauf & Protest: Start der Wagner-Festspiele in Bayreuth

In Bayreuth starten heute Nachmittag die Richard-Wagner-Festspiele – um 16 Uhr mit einer Neuinszenierung der Oper „Parsifal“. Zur Premierenauffahrt werden auf dem Grünen Hügel wieder zahlreiche Prominente erwartet. Entsprechend groß dürfte auch der Andrang bei den Zaungästen werden. Außerdem haben sich einige Protestierende angekündigt. Zum Beispiel wollen Klimaaktivisten auch in diesem Jahr wieder Bäume in der Nähe des Festspielhauses besetzen. Auch will das Bündnis Festspieldämmerung gegen den aus seiner Sicht unkritischen Umgang der Festspiele mit dem Nationalsozialismus demonstrieren. Die Mitglieder wollen auch auf das Verhalten vieler Festspielgäste aufmerksam machen. Jedes Jahr komme es am Grünen Hügel zu sexuellen Übergriffen.