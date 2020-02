Projekte in Stammbach: Verein hat Fördermittel in den Startlöchern

100.000 Euro Fördergeld gibt es jetzt für vierzehn Gemeinden aus den Landkreisen Hof, Bayreuth und Kulmbach. Dieses sogenannte Regionalbudget hat der Bund dem Verein Integrierte Ländliche Entwicklung – kurz ILE – zur Verfügung gestellt.

Die ILE verteilt das Geld jetzt weiter für Kleinprojekte in ihren Kommunen. Bei uns in der Euroherz-Region ist da zum Beispiel Stammbach dabei. Der Stammbacher Bürgermeister Karl Philipp Ehrler:

Um die auch noch in Schuss bringen zu können, will die Marktgemeinde eben einen Förderantrag bei der ILE stellen. Andere Interessierte aus Stammbach haben aber auch noch bis zum 16. März Zeit, sich mit ihrem Projekt zu bewerben. Dann entscheidet ein zehnköpfiges Gremium. Anschließend müssen die Projekte bis zum 30. September durchgeführt werden. Nur so lange steht das Geld vom Bund zur Verfügung. Die Geschäftsstelle der ILE sitzt im Rathaus in Trebgast.