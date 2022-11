Projekt „Schwimmen lernen“: Vereine bekommen Geschenkgutscheine

Immer mehr Kinder in Bayern können nicht schwimmen. Das liegt auch daran, dass Schwimmkurse in den letzten beiden Pandemie-Jahren oft ausgefallen sind. Hallenbäder waren schließlich geschlossen. Einige Vereine haben daher das Kooperationsprojekt „Schwimmen lernen“ ins Leben gerufen. In diesem Rahmen fanden 15 Schwimmkurse für die Erst- und Zweitklässler der Hofer Grundschulen statt. Über 200 Kinder haben dadurch ihr Seepferdchen bekommen. Die Stadt Hof hat das Engagement der IfL Hof, des Schwimmvereins Hof und des DLRG-Ortsverbands nun mit Geschenk-Gutscheinen honoriert.