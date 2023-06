Projekt „Schwimmen lernen“: Kooperation geht weiter

Die Wartelisten für Schwimmkurse sind lang. Während der Pandemie sind die Hallenbäder lange geschlossen gewesen. Dadurch haben weniger Kinder schwimmen gelernt. Noch immer gibt es viel aufzuholen, sagt der Leiter der Schwimmabteilung der IfL Hof Paul Schmid:

Um etwas dagegen zu tun, haben einige Vereine das Projekt „Schwimmen lernen“ gestartet, bei dem die Hofer Grundschüler die Gelegenheit bekommen, das Seepferdchen zu machen. Über 250 Kinder waren schon dabei. Jetzt in den Pfingstferien lernen 35 Schüler das Schwimmen. Die Aktion geht bereits in das dritte Jahr. Über die weiteren Planungen wollen die Vereine am Vormittag informieren.