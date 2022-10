Projekt in Münchberg: Kunstausstellung in Leerständen

Leerstehende Häuser oder Ladenflächen sind in der Region oft ein Problem. In der Stadt Münchberg läuft eine Aktion, die diese Leerstände als Kunstausstellungsobjekte nutzt. Die Besucher können also Kunstwerke betrachten, wo vorher leere Schaufenster waren. Die Ausstellung „Kunst im Leerstand“ läuft im Rahmen des Projekts Kulcity Münchberg und ist noch bis zum 16. Oktober zu sehen. Am 15. Oktober, also Samstag in einer Woche, gibt es außerdem nochmal eine besondere Führung durch die Stadt, bei denen ihr diese Kunstwerke nochmal sehen könnt und Einblicke in die Räumlichkeiten bekommt. Auch ein kulinarisches Angebot soll es dazu geben. Ihr müsst euch dafür bis 10. Oktober anmelden. Die Ausstellung „Kunst im Leerstand“ zeige, wie stark sich das Stadtbild verändert, wenn leerstehenden Gebäuden wieder Leben eingehaucht wird, betont Bürgermeister Christian Zuber in einer Mitteilung.

Gestartet wird der Rundgang um 11 Uhr am Neuen Bayerischen Hof und dauert ca. 2,5h. Anmeldungen werden noch bis zum 10.10.22 bei der Kulcity-Managerin Ina Hajcenko entgegengenommen unter Tel. 09251 874-26, E-Mail ina.hajcenko@muenchberg.de (Preis: 36,50€ p.P.).