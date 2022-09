Projekt für Langzeitarbeitslose „Natürlich Arbeiten“: Teilnehmer präsentieren Ergebnisse

Langzeitarbeitslose wieder fit für den Arbeitsmarkt machen – das ist das Ziel des Projekts „Natürlich Arbeiten“ des Jobcenters Hof Stadt und der Zoologischen Gesellschaft Hochfranken. Im Rahmen des neunmonatigen Projekts haben die Teilnehmer Einblicke in den Beruf des Landschaftsgärtners bekommen. Dabei ist es für die Kursteilnehmer unter anderem auch um die Bedeutung von Arbeitssicherheit sowie Natur- und Umweltschutz gegangen. Die Arbeit hat dabei im Zoo Hof stattgefunden. So haben die Teilnehmer unter anderem das Waschbären-Territorium neugestaltet, sich um die Pflege der Wege und Beete gekümmert und Arbeiten an verschiedenen Gehegen durchgeführt. Die Ergebnisse des Projekts werden heute um 09 Uhr 30 im Zoo Hof präsentiert.