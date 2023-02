Projekt Frankenwaldbrücken: Zahlreiche Einwände eingegangen

Schon seit 2015 gibt es die Pläne zu den beiden Hängebrücken übers Höllental. Und genau so lange zweifeln Naturschützer schon an, dass (…)

15 Jahre lang nicht wissen, was mit dem eigenen Kind passiert ist. Dieses Schicksal musste die Mutter der kleinen Peggy aus Lichtenberg (…)

Mordfall Peggy: Mutter will Schmerzensgeld einklagen

Amts- und Landgerichte in der Euroherz-Region: Jugendschöffen gesucht

In letzter Zeit hat es in der Region einige aufsehenerregende Prozesse gegeben. Da war der Doppelmord eines Ärzteehepaares in (…)